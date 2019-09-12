محافظ أسوان يعرض الفرص الاستثمارية على وفد نرويجي.. صور

تواصل محافظة أسوان جهودها لاستثمار ثرواتها الطبيعية والمحجرية والتعدينية والسمكية الهائلة التى تتمتع بها المحافظة ويتسنى تحقيق ذلك من خلال إستقبال كافة الوفود الزائرة لأسوان سواء على المستوى الدولى أو المحلى لإستعراض كافة المقومات السياحية والطبيعية والاستثمارية التى تتمتع بها عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء .



وتستعرض " صدى البلد " فى هذا الإطار ما تبذله أسوان من جهود مع الجانب النرويجى للإستثمار على أرضها حيث إستقبل اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان سفيرة النرويج بمصر لينا ليند .



وخلال اللقاء رحب اللواء أحمد إبراهيم بالسفيرة النرويجية لحرصها على زيارة أسوان ، موجهًا الدعوة لتحقيق المزيد من أوجه التعاون مع الجانب النرويجى فى مجال الإستثمار وهو ما يحقق عوائد كثيرة لأهالى المحافظة وخاصة فى ظل توافر مصادر الطاقة المختلفة والثروات التعدينية والمحجرية والسمكية ، بجانب التسهيلات فى الإجراءات للمستثمرين ، بالإضافة إلى الميزة النسبية المتعلقة بتصدير أى منتجات إلى الأسواق الإفريقية سواء من خلال الطرق البرية أو الموانئ النهرية .



وطالب المحافظ بأن يتم تنفيذ مشروعات داخل أسوان من الجانب النرويجى فى المجالات المختلفة سواء الخاصة بالطاقة الشمسية والأسمدة ، بجانب الإستثمار الأمثل للثروة السمكية الهائلة ببحيرة ناصر والتى تتمتع بالأسماك الأورجنيك ذات الجودة العالية من خلال إقامة مصانع لتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك ، وكذلك إقامة مزارع سمكية ومزارع لتربية التماسيح لتحقيق الإستغلال الجيد لها ، هذا بالإضافة إلى إقامة مشروعات للطاقة الشمسية المنزلية أو مولات أو مدارس أو مستشفيات أو خلاف ذلك فى المنطقة المحيطة بمشروع الطاقة الشمسية ببنان والتى تساهم فى توفير فرص عمل للعاملين الحالين بالمشروع بشكل مستمر ، فضلًا عن الإستفادة من المقومات الطبيعة الأخرى فى أسوان ومنها جودة الرمال بإدفو بحيث يتم إقامة مشروعات لإنتاج الخلايا الشمسية .



وأوضح المحافظ بأن هناك مجالات أخرى أيضًا تحتاج لإقامة مشروعات إستثمارية بها لإستغلال الثروات التعدينية والمحجرية ولاسيما فى ظل توافر المواد الخام من الحديد والذهب والجرانيت والرخام بإحتياطيات كبيرة ، بجانب إقامة صوب زراعية لإستثمار المنتجات الزراعية المتنوعة ، فضلًا عن الإستثمار فى الزراعات الطبية والعطرية التى يتم تصديرها للخارج ليساهم كل ذلك فى توفير فرص عمل للشباب الأسوانى بالشكل المطلوب .



وتمنى محافظ أسوان للسفيرة النرويجية بقضاء أوقات سعيدة خلال زيارتها للمحافظة والقيام بزيارة المعالم والمزارات السياحية والأثرية بأسوان كمعابد فيله والسد العالى وغيرها للإستمتاع بهذه الأثار الخالدة .



ومن جانبها قدمت لينا ليند شكرها لمحافظ أسوان على حفاوة الإستقبال والترحيب ، معربة عن سعادتها بهذه الزيارة ، وأكدت سفيرة النرويج على أن بلادها حريصة على زيادة أوجه التعاون مع مصر ، وأنها ستقوم بالتنسيق مع المحافظة لزيارة مزارع الأسماك فى أسوان خلال الفترة القادمة لتنفيذ مشروعات جديدة على أرضها .



وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة لسفيرة النرويج وذلك إعتزازًا لعمق علاقات الصداقة بين مصر والنرويج وتقديرًا وعرفانًا لجهودها فى دعم هذه العلاقات على الوجه الأكمل .