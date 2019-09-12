الألومنيوم: لاعب حرس الحدود الغينى بانجورا لم يوقع رسميا

قال صلاح صالح مدير عام النادي والمشرف على فريق نادي الألومنيوم، إن لاعب حرس الحدود الغينى بانجورا ، لم يوقع رسميا لصفوف النادي حتى الآن، وأن قرار انضمام اللاعب يأتي بعد قرار المدير الفنى للفريق ياسر الكنانى واقتناعه بمستواه الفني داخل الملعب.





سبق لفريق الألومنيوم التعاقد مع العديد من اللاعبين الجدد وهم "حمادة المعناوي لاعب شبان قنا، محمود عطيتو لاعب ديروط، إسلام عبد الراضي لاعب الرجاء المطروحى، محمد الشامى لاعب جمهورية شبين، محمود نجاح لاعب طنطا والألومنيوم السابق، أحمد موسى لاعب كفر الشيخ، محمد عبد الحميد ميدو لاعب بلدية المحلة، محمد الشربيني لاعب وسط مهاجم فريق البنك الأهلي، بجانب التجديد حسام صادق حارس الفريق".





وكان فريق الألومنيوم قد دخل في معسكر بمدينة المنصورة لمدة 5 أيام، ثم معسكر القاهرة لمدة أسبوع ،وبعدها يعود الفريق إلي مدينة الألومنيوم لمواصلة الاستعداد للموسم الجديد بدورى القسم الثانى.



