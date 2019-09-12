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رياضة

الألومنيوم: لاعب حرس الحدود الغينى بانجورا لم يوقع رسميا

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:06 ص
صلاح صالح مدير عام
صلاح صالح مدير عام النادي
رباب الهواري
قال صلاح صالح مدير عام النادي والمشرف على فريق نادي الألومنيوم، إن لاعب حرس الحدود الغينى بانجورا ، لم يوقع رسميا لصفوف النادي حتى الآن، وأن قرار انضمام اللاعب يأتي بعد قرار المدير الفنى للفريق ياسر الكنانى واقتناعه بمستواه الفني داخل الملعب.

سبق لفريق الألومنيوم التعاقد مع العديد من اللاعبين الجدد وهم "حمادة المعناوي لاعب شبان قنا، محمود عطيتو لاعب ديروط، إسلام عبد الراضي لاعب الرجاء المطروحى، محمد الشامى لاعب جمهورية شبين، محمود نجاح لاعب طنطا والألومنيوم السابق، أحمد موسى لاعب كفر الشيخ، محمد عبد الحميد ميدو لاعب بلدية المحلة، محمد الشربيني لاعب وسط مهاجم فريق البنك الأهلي، بجانب التجديد حسام صادق حارس الفريق".

وكان فريق الألومنيوم قد دخل في معسكر بمدينة المنصورة لمدة 5 أيام، ثم معسكر القاهرة لمدة أسبوع ،وبعدها يعود الفريق إلي مدينة الألومنيوم لمواصلة الاستعداد للموسم الجديد بدورى القسم الثانى.

كان فريق الألومنيوم خاض لقاءات ودية قبل السفر لمعسكر المنصورة والقاهرة ، ولعب ودية أمام شبان قنا بملعب شبان قنا وفاز بهدف للا شيء ، ثم خاض ودية مع أسمنت أسيوط وفاز فيها بهدفين نظيفين ،ولعب ثالث ودياته مع شبان قنا وفاز بنتيجة 2/1 ،ورابع ودياته كانت مع بترول أسيوط وخسر بهدفين نظفين ،ليختتم خامس ودياته بلقاء بترول أسيوط أيضا ولكن بملعب بترول أسيوط وفاز الألومنيوم بهدفين نظيفين.

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