الراجل حر في مراته.. جدل عربي بسبب تصريحات فنان مغربي حول ضرب النساء

أشعلت تصريحات أدلى بها المغني المغربي عادل الميلودي، غضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قال في لقاء إذاعي إن "الرجل الذي لا يضرب زوجته ليس رجلًا".





وتمادي المغني المغربي، في تصريحاته ضد النساء، حيث قال إنه في إحدى المرات وخلال وجوده في إسبانيا، أوقفته الشرطة بسبب ضربه زوجته، ولكن تم الإفراج عنه لأنّ زوجته نفت أن يكون ضربها لأنها تحبه!.





وتابع المغني المغربي "في المغرب، هذا طبيعي، يمكن الجميع أن يفعل ما يشاء مع زوجته، حتى ضربها"، مضيفًا "الزوج حر في زوجته!".





وقالت تقارير محلية، إن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في المغرب يحقق فيما إن كان هناك تعدٍ على القوانين من طرف الفنان أو القناة.