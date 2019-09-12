طريقة عمل صدور دجاج محشية.. قدميها لعائلتك

يمكن تقديم الدجاج بشكل مختلف في كل مرة تقدميها لأطفالك، وفيما يلي سنقوم بنقل طريقة عمل صدور دجاج محشية على طريقة الشيف نونا، في إحدى أبرز الوصفات المميزة لتحضير الدجاج، بالإضافة إلى أنها غير مكلفة، ويمكن تحضيرها في وقت قياسي، لذا ستوفر لكم وقت ومجهود.





وقت الطبخ: 12 ددقيقة

وقت التحضير :30 دقيقة

تكفي : لـ 5 اشخاص





ويمكن تقدسم طريقة عمل صدور دجاج محشية مع المكرونة الإسباجيتي، أو مع البطاطس المحمر، وهي احد اشهر واشهي الوصفات الصينية في تحضير الدجاج، والنتي سوف تنال اعجاب عائلتك، واطفالك بالاخص، وإليكم طريقة عمل صدور دجاج محشية بالتفصيل.





طريقة عمل صدور دجاج محشية





مقادير صدور دجاج محشية:





٤صدور دجاج سليمة

ثوم بودر

ملح

فلفل أسود





(الحشوة)

٤شريحة لانشون

4 شرائح جبنة شيدر





التغليف





بقسماط متبل

زيت للقلي





طريقة عمل صدور دجاج محشية:





1- نغسل الصدور ونضعها بمصفاة، ونجففها جيدًا.

2- ثم نتبلها ونتركها قليلًا ثم نفتحها من الحرف، و نفرغها ثم نلف اللانشون مع الجبنة الشيدر، ونحشي بها الصدور .

3- نحضر طاسة ونضع بها زيت، ونعطي الصدور صدمة من جميع الجوانب ثم نتركها تبرد قليلًا.

4- ونغلفها بطبقة التغليف، ونقليها في الزيت.