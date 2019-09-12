حاول إغواءه بالمال.. القبض على ذئب بشري تحرش بطفل مصري في الكويت

كشفت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الخميس، عن أن شرطة منطقة حولي في الكويت ألقت القبض على "ذئب بشري" أقدم على التحرش بطفل مصري مقابل إغرائه بالمال.





وقالت الصحيفة إن الطفل المصري كان يقف أمام محل بقالة في منطقة حولي، وسرعان ما فوجئ بشخص لا يعرفه يقترب منه ويعطيه نصف دينار ثم أمسك بيده وتحسس جسده.





وأضافت "هذا الأمر أثار مخاوف الطفل وألقى بالنصف دينار في وجهه، وتوجه إلى مسكنه القريب من البقالة، وروى لوالده ما حصل معه".



