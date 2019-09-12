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فن

منى الشاذلى تنشر صورة مع والدة احمد فهمى من حفل زفافه

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:42 ص
احمد فهمي وهنا االزاهد
احمد فهمي وهنا االزاهد
شروق ابراهيم
نشرت الإعلامية منى الشاذلى، صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، تجمعها بوالدة الفنان احمد فهمى من حفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد.

وعلقت الإعلامية منى الشاذلى على الصورة "مع ام العريس".

وكان سامو هجرس مصمم فستان "الزاهد"، قال خلال لقائه في برنامج MBC Trending، المذاع عبر فضائية "دبي"، إن تصميم الفستان استغرق 5 أشهر، وكان كل أسبوع له بروفة خاصة.

وأكد أنها فضلت شكل الورود في الفستان، وتم تصميمه على هذا الشكل، ولكن بعد الانتهاء منه لم يلقَ إعجابها، كما أنه لم يعجبه هو الآخر، وتم تغيير موديل الفستان حتى تم الاستقرار على تصميم يتناسب مع ملامحها وشكلها.

وحضر حفل الزفاف احمد عز، كريم عبد العزيز، مصطفى شعبان، عمرو سعد، اشرف عبد الباقي، محمد هنيدي ، دنيا سمير غانم وغيرهم.
منى الشاذلى تنشر صورة مع والدة احمد فهمى من حفل زفافه

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