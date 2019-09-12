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منوعات

مش هتبطل تستخدمه.. انستجرام يختبر ميزة جديدة للفيديوهات

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:00 ص
انستجرام
انستجرام
آية جمعة
يسعى تطبيق مشاركة الصور الشهير "انستجرام" باستمرار إلى إضافة المميزات الجديدة إلى منصته كل يوم، بهدف تحسين تجربة مستخدميه وجعلهم يستخدمونه لأطول وقت ممكن.

وبحسب ما ذكره موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي، يعمل "انستجرام" على ميزة جديدة للقصص تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو بطريقة تشبه تمامًا طريقة إنشاء مقاطع الفيديو على تطبيق الفيديو القصير ذي الشعبية "تيك توك" TikTok.

وتم اكتشاف الميزة الجديدة، التي تسمى "كليبس"، من قبل الباحثة التقنية جين مانشون وونج، التي غالبًا ما تكتشف ميزات وإضافات غير معلنة على المنصات الاجتماعية. 

ووفقًا لـ وونج ، تتيح ميزة "كليبس" للمستخدمين نشر مقاطع فيديو على قصصهم التي يتم تسجيلها في ميزة "قصص إنستجرام" ثم يتم تجميعها معًا، كما يبدو أن الميزة تسمح للمستخدمين بتركيب الموسيقى على مقاطعهم، وضبط طول وسرعة مقاطع الفيديو هذه.

ورفض "إنستجرام" التعليق على نتائج "وونج" لميزة "المقاطع".

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