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رياضة

المصري البورسعيدي: ننتظر موقف اتحاد الكرة من تحديد اسم المدير الفني للمنتخب

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 05:34 ص
ايهاب جلال
ايهاب جلال
ياسمين تيسير
كشف محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، حقيقة مفاوضات النادي مع حسام البدري رئيس نادي بيراميدز السابق خاصة مع تردد أنباء حول قرب تولي إيهاب جلال المدير الفني الحالي للفريق من تدريب المنتخب المصري الأول، مؤكدًا أن الحديث عن دخول إدارة النادي البورسعيدي في مفاوضات مع حسام البدري غير صحيحة ومجرد شائعات.

وأكد محمد الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم"، أن مجلس الإدارة ينتظر موقف اتحاد الكرة من تحديد اسم المدير الفني للمنتخب حتي يتسني لهم فرصة البحث عن بديل لـ إيهاب جلال، مشددا على أنه حتى الوقت الحالي السعي لإيجاد بديل أمر غير مطروح؛ نظرًا لأن اتحاد الكرة لم يحسم اسم المدير الفني للمنتخب.

وتضم قائمة المرشحين لتدريب المنتخب "حسن شحاتة وإيهاب جلال وحسام حسن وحسام البدري".

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