أمريكا: المحكمة العليا تسمح بسريان قيود ترامب على طلبات اللجوء

سمحت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، بتطبيق مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الحد من لجوء المهاجرين.





وأصدرت المحكمة العليا قرارا يقضي بتطبيق طلب إدارة الرئيس ترامب.





كانت إدارة ترامب تقدمت بقيد جديد في بداية الأسبوع الجاري، لمنع المهاجرين الذين أقاموا في دولة ثالثة من التقدم بطلب اللجوء للولايات المتحدة الأمريكية.





وتأتي خطوة الرئيس ترامب هذه لتشديد عملية اللجوء، في خطوة قد تقلل بشكل كبير المهاجرين من أمريكا الوسطى، الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.



