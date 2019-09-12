هشم وجهه وأطفأ السجائر في رأسه.. نهاية مأساوية لشجار بين صديقين

ليس كل من يصغرك سنًا أضعف منك قوة، فالدخول في شجار مع شخص عصبي له سوابق عنف ليس بالأمر الجيد دائمًا، إضافةً إلى ضرورة توخي الحذر عند اختيار شريك يقاسمك المنزل أو الشقة، فختام مشاجرة الصديقين «جوناثان شوتلر» وصديقه «واين بيبر» الذي يكبره في السن انتهت نهاية مأساوية للاثنين.





خلال مشاجرة عنيفة بين زملاء سكن قام شوتلر البالغ 28 عامًا بتهشيم رأس وضلوع صديقه بيبر البالغ 48 عامًا، وفقًا لصحيفة "مترو"، وذلك بسبب سوء تفاهم بين الاثنين بدأ بمشادة كلامية وانتهى بدخول بيبر في غيبوبة بعد تعرضه للضرب المبرح والتعذيب على يد زميله الذي سرق أمواله وأطفأ السجائر في رأسه.





نشر شوتلر صورًا عنيفة لا تحمل ذرة رحمة على صفحته على فيسبوك، بينما ظهر فيها وهو يوجه اللكمات لرأس صديقه أكثر من 10 مرات، والذي بدا أنه فاقد الوعي من شدة الضرب، ولم يكتفِ بذلك بل قام شوتلر ووقف على رأس صديقه بقدميه وصب فوقه "البيرة"، وصوره مثبتًا رأسه بين الحائط والمقلاة، مما نتج عنه إصابة بيبر بكسور في الوجه وتلف في أنسجة المخ.





الأسوأ والأكثر قسوة عندما ترك بيبر ملقى على الأرض فاقد الوعي مهشم وجلس شوتلر ليشاهد التلفاز ويأكل الفشار، ثم شعر بالملل وصعد إلى غرفته لينام، وفي الصباح اتصل بصديق له وخرجا لتناول الإفطار معًا، لكن عندما عادا إلى المنزل ورأى صديقه بيبر في هذه الحالة اقترح عليه نقله إلى المستشفى، وبالفعل نقلاه بعد 13 ساعة من تلك المعاناة.



