محافظ الفيوم يشهد حفل تسليم 1000 زي مدرسي للأسر الأولى بالرعاية

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم, الإحتفال الذي تنظمه جمعية صلاح الدين الأيوبي لتسليم 1000 زي مدرسي لتلاميذ المرحلة الإبتدائية من الأسر الأولي بالرعاية , بالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع, بفاميلى بارك بمدينة الفيوم, بحضور ايمان ذكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم والمهندس محسن ربيع رئيس مجلس ادارة جمعية صلاح الدين الأيوبي الخيرية والدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة, والدكتور محمد رجب مدير الجمعية ومسئولي مؤسسة العربي للتنمية .



خلال الاحتفال تم عرض أنشطة الجمعية وما تقوم به من أعمال خيرية لخدمة المجتمع ,



فى كلمته أشاد محافظ الفيوم بمبادرة جمعية صلاح الدين الأيوبى لتنمية المجتمع، بالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، لتوزيع 1000 زي مدرسي بالإضافة الي حقائب دراسية لطلاب المرحلة الإبتدائية من عدد 30 قرية من محافظة الفيوم بالتعاون مع 17 جمعية خيرية شريكة ,والتى تمثل نموذجًا هامًا من نماذج التكافل الإجتماعى والمشاركة المجتمعية التى تخلق جوًا من التعاون والحب بين الجميع، كما تأتى متوافقة مع توجيهات الدولة للاهتمام بهذه الفئة الهامة من المجتمع والمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية والأيتام وإدخال البهجة إلى نفوس التلاميذ.



كما أعرب المحافظ عن شكره للقائمين على جمعية صلاح الدين الأيوبي وجميع الجهات المشاركة فى تنظيم الحفل، لمساهمتهم فى رسم البسمة على وجوه التلاميذ وأسرهم.



في نهاية الحفل قام محافظ الفيوم بتسليم الزي المدرسي علي التلاميذ وتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد.