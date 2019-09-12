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فن

شاهد.. عمرو يوسف وكندة علوش في حفل زفاف احمد فهمي وهنا الزاهد

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:51 ص
احمد فهمي وهنا االزاهد
احمد فهمي وهنا االزاهد
شروق ابراهيم
شارك الفنان عمرو يوسف لحظات تواجده في حفل زفاف الفنان احمد فهمي وهنا الزاهد برفقة زوجته الفنانة السورية كندة علوش، بنشر فيديوهات لهما وهما يغنيان.

وكان سامو هجرس مصمم فستان "الزاهد"، قد قال خلال لقائه في برنامج MBC Trending، المذاع عبر فضائية "دبي"، إن تصميم الفستان استغرق 5 أشهر، وكان كل أسبوع له بروفة خاصة.

وأكد أن الفنانة فضلت شكل الورود في الفستان، وتم تصميمه على هذا الشكل، ولكن بعد الانتهاء منه لم يلقَ إعجابها، كما أنه لم يعجبه هو الآخر وتم تغيير موديل الفستان حتى تم الاستقرار على تصميم يتناسب مع ملامحها وشكلها.

وحضر حفل الزفاف أحمد عز، كريم عبد العزيز، مصطفى شعبان، عمرو سعد، اشرف عبد الباقي، محمد هنيدي ، دنيا سمير غانم وغيرهم.

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