رواد تويتر يهنئون احمد فهمي بزواجه من هنا الزاهد

دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #احمد_فهمي لاحتفاله بحفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد.
وتصدّر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:
ربنا يسعدك أكثر 😍😍
يا أجمل بنت في مصر 😘
ألف مبروك علي الجواز 👰
#احمد_فهمي
#هنا_الزاهد
#احمد_فهمي #هنا_الزاهد الف مبروك طالعة قمر يا هنا حبيت فستانها شعرها كل شي طالع يجنن😍فعلا في البساطة كل الجمال وماوفرتش علشان كده طالعه مثل الاميرات👰 وحبيت دخولها الفرح كأنها سندريلا وميوزك الدخول ومبروك ياحج أحمد واتمني تكون جوازتك الاخير وربنا يهديكيك ومتزعلش الكيكة دي بقا😍
ألف مليون مبروك ي فهمي وعقبالي 😍❤️#احمد_فهمي
جماعة ممكن فرح زي #هنا_الزاهد و #احمد_فهمي ده لومفهاش اساءة ادب😅
ماشاء الله بجد ❤🔥
وتصدّر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:
ربنا يسعدك أكثر 😍😍
يا أجمل بنت في مصر 😘
ألف مبروك علي الجواز 👰
#احمد_فهمي
#هنا_الزاهد
#احمد_فهمي #هنا_الزاهد الف مبروك طالعة قمر يا هنا حبيت فستانها شعرها كل شي طالع يجنن😍فعلا في البساطة كل الجمال وماوفرتش علشان كده طالعه مثل الاميرات👰 وحبيت دخولها الفرح كأنها سندريلا وميوزك الدخول ومبروك ياحج أحمد واتمني تكون جوازتك الاخير وربنا يهديكيك ومتزعلش الكيكة دي بقا😍
ألف مليون مبروك ي فهمي وعقبالي 😍❤️#احمد_فهمي
جماعة ممكن فرح زي #هنا_الزاهد و #احمد_فهمي ده لومفهاش اساءة ادب😅
ماشاء الله بجد ❤🔥