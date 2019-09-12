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فن

رواد تويتر يهنئون احمد فهمي بزواجه من هنا الزاهد

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:52 ص
احمد فهمي و هنا الزاهد
احمد فهمي و هنا الزاهد
مصطفى كرم
دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #احمد_فهمي لاحتفاله بحفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد.

وتصدّر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: 

‏ربنا يسعدك أكثر 😍😍
يا أجمل بنت في مصر 😘
ألف مبروك علي الجواز 👰
‎#احمد_فهمي
‎#هنا_الزاهد


‏‎#احمد_فهمي ‎#هنا_الزاهد الف مبروك طالعة قمر يا هنا حبيت فستانها شعرها كل شي طالع يجنن😍فعلا في البساطة كل الجمال وماوفرتش علشان كده طالعه مثل الاميرات👰 وحبيت دخولها الفرح كأنها سندريلا وميوزك الدخول ومبروك ياحج أحمد واتمني تكون جوازتك الاخير وربنا يهديكيك ومتزعلش الكيكة دي بقا😍

‏ألف مليون مبروك ي فهمي وعقبالي 😍❤️‎#احمد_فهمي

‏جماعة ممكن فرح زي ‎#هنا_الزاهد و ‎#احمد_فهمي ده لومفهاش اساءة ادب😅

ماشاء الله بجد ❤🔥

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