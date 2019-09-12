رواد تويتر يهنئون احمد فهمي بزواجه من هنا الزاهد

دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #احمد_فهمي لاحتفاله بحفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد.



وتصدّر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:



‏ربنا يسعدك أكثر 😍😍

يا أجمل بنت في مصر 😘

ألف مبروك علي الجواز 👰

‎#احمد_فهمي

‎#هنا_الزاهد





‏‎#احمد_فهمي ‎#هنا_الزاهد الف مبروك طالعة قمر يا هنا حبيت فستانها شعرها كل شي طالع يجنن😍فعلا في البساطة كل الجمال وماوفرتش علشان كده طالعه مثل الاميرات👰 وحبيت دخولها الفرح كأنها سندريلا وميوزك الدخول ومبروك ياحج أحمد واتمني تكون جوازتك الاخير وربنا يهديكيك ومتزعلش الكيكة دي بقا😍



‏ألف مليون مبروك ي فهمي وعقبالي 😍❤️‎#احمد_فهمي



‏جماعة ممكن فرح زي ‎#هنا_الزاهد و ‎#احمد_فهمي ده لومفهاش اساءة ادب😅



ماشاء الله بجد ❤🔥