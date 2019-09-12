اكتشاف مذهل.. علماء يعثرون على ماء في كوكب قد يصلح للحياة

تمكن فريق من علماء من اكتشاف الماء للمرة الأولى في الغلاف الجوي لكوكب يدور فيما يعرف بنطاق صالح للحياة.





وجاء الإعلان عن الكشف العلمي الجديد في نتائج نشرت في مجلة "نيتشر أسترونومي" العلمية، وهو يجعل الكوكب البعيد الذي يحمل اسم "K2-18b" مرشحا معقولا للبحث عن حياة فيه.





ويقول العلماء إن نسبة المياه في الغلاف الجوي بهذا الكوكب تصل إلى 50 في المائة من الغلاف.





لكن الأمر ليس بهذه السهولة، إذ في غضون 10 سنوات، يمكن أن تتمكن التلسكوبات الحديثة من تحديد ما إذا كان الكوكب يحتوي على غازات يمكن أن تنتجها الكائنات الحية.





وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، الأستاذة في كلية لندن الجامعية، جيوفانا تينيتي، إن الاكتشاف "مدهش".





ويبعد الكوكب المكتشف حديثا عنا نحو 111 سنة ضوئية، أي ما يعادل 650 مليون ميل، لذلك من الصعب إرسال مسبار إليه من أجل استكشافه.



