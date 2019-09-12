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أكبر غلطة عملتها آبل.. آيفون 11 برو كارثة للمصابين بهذا المرض.. صورة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:58 ص
آيفون 11 برو
آيفون 11 برو
آية جمعة
من الواضح أن هاتف "آيفون 11 برو" iPhone 11 Pro الذي تم الإعلان عنه يعد كابوسًا مخيفًا لبعض الناس، ليس ذلك بسبب سعره الذي يبلغ 1379 دولارًا كنديًا، بل بسبب الطريقة التي تبدو بها الكاميرات الثلاث.

وبحسب ما ذكره موقع "ريفايناري 29" الأمريكي، يتميز الهاتف بوجود ثلاث كاميرات عريضة مرتبة على شكل مثلث. 

وأوضح الموقع أن هذا الشكل بالذات الذي تبدو عليه الكاميرات، يعد كارثيا لمرضى التريبوفوبيا - الخوف من الثقوب الصغيرة المزدحمة.

بمجرد إصدار صور للهاتف الجديد، بدأ الأشخاص على "تويتر" Twitter ينتابهم القلق من تلك الثقوب، حيث قال أحدهم "هذه الكاميرات الجديدة تثير رهاب الثقاب، الأمر ليس مزحة".

وقامت رسامة تدعى "آيمي" برسم صورة غطت فيها هاتف iPhone Pro بعشرات الكاميرات الصغيرة ونشرتها عبر تويتر، ثم علقت الصورة قائلة "إنها رعب جسدي".

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