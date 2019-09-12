لمحبي ممارسة الرياضة.. 3 طرق للحفاظ على لياقتك البدنية وتجنب الأمراض المزمنة

يحتاج كل منا إلى ممارسة الرياضة بشكل يومي، أو حتى المشي لمدة 30 دقيقة على الأقل لكي نظل بصحة جيدة، لذا فيجب أن يحاول البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 وحتى الوصول لـ 64 عامًا ممارسة نشاط يومي، ذلك لتجنب الإصابة بالأمراض، والمحافظة على الوزن صحيا.





وقد لا يعلم الكثير منا كم عدد الساعات أو التمارين التي يمكن أن تحقق الهدف المنشود والوزن المثالي، وفيما يلي سنقوم بوضع بعض الجداول التي يمكنها أن تساعد في إبقاء جسمك صحيا، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لذا اتبع التعليمات التالية، وهي:





الجدول الأول





1- ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل مثل ركوب الدراجات أو المشي السريع كل أسبوع .





2- ممارسة تمارين القوة يومين أو أكثر في الأسبوع، ويجب ان تعمل التمارين على تشغيل جميع العضلات الرئيسية (الساقين والوركين والظهر والبطن والصدر والكتفين والذراعين).





الجدول الثاني





1- ممارسة 75 دقيقة من النشاط البدني القوي مثل الجري أو لعبة التنس الفردي كل أسبوع.





2- ممارسة تمارين القوة لمدة يومين أو أكثر في الأسبوع، لتعمل التمارين على جميع العضلات الرئيسية (الساقين والوركين والظهر والبطن والصدر والكتفين والذراعين).





الجدول الثالث





1- ممارسة مجموعة مختلفة من النشاط البدني المعتدل والفعال كل أسبوع، و على سبيل المثال ، الركض لمدة 30 دقيقة بالإضافة إلى 30 دقيقة من المشي السريع يعادل 150 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل.





2- ممارسة تمارين القوة ليومين أو أكثر في الأسبوع، بحيث تعمل جميع العضلات الرئيسية (الساقين والوركين والظهر والبطن والصدر والكتفين والذراعين).





وهناك قاعدة جيدة تتمثل في أن ممارسة أى نشاط بدنى لمدة دقيقة يوفر فوائد صحية مماثلة لدقيقتين من ممارسة التمارين الرياضية في صالة الجيم.



