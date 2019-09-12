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محافظات

وقف صاحبة فيديو الإشارات البذيئة بجامعة بنها عن العمل 3 أشهر

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:15 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
البهى عمرو
أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، قرارا بوقف موظفة بمستشفى بنها الجامعي "و. ص"، صاحبة فيديو الإشارات البذيئة، عن العمل 3 أشهر مع صرف نصف مرتبها، ووقف ترقيتها، وإحالتها لجهات التحقيق لاستكمال التحقيقات الواقعة.

ويأتي هذا القرار بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجريت، ما نسب إليها على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو ترتكب فيها الموظفة وقائع وتصرفات غير لائقة، وما تبين من تفريغ محتوى الفيديو، وما أفاد به شهود الواقعة الذي أكدوا ارتكابها الواقعة.

وكشف رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، أنه فور نشر الفيديوهات وإخطار أجهزة الجامعة بها تم إحالة الواقعة بالكامل للتحقيق على الفور، وسماع أقوال شهود الواقعة، ووقفها عن العمل عقب ثبوت تورطها فيها، مشيرا إلى أن قرار الوقف يأتي في إطار حفظ هيبة الجامعة والعاملين بها.

وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أنه ملتزم بتحقيق العدالة ولايوجد أحد فوق القانون بداية من رئيس الجامعة لأصغر موظف، ولا أحد فوق المحاسبة، ومن يخطئ سيحاسب بكل حسم.

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