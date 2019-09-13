تحديد هوية الأستراليين المخطوفين في إيران

أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية، الخميس، بأن 2 من الأستراليين الذين اختطفهم النظام الإيراني تم التعرف عليهما، مشيرةً إلى أنهما يدعيان مارك فيركين وجولي كينج.



وكانت أستراليا قد أعلنت، أمس، أن ثلاثة من رعاياها معتقلون في إيران، فيما صرح متحدث حكومي استرالي بأن "وزارة الخارجية والتجارة توفر مساعدة قنصلية لعائلات الثلاثة المعتقلين".



صحيفة "ذا تايمز" البريطانية كانت قد نشرت أن أحد المعتقلين امرأة تعمل في المجال الأكاديمي وصدر بحقها حكم بالسجن مدته 10 سنوات، رغم عدم اتضاح الاتهامات، مشيرةً إلى أن المرأة تقبع في الحبس الانفرادي، ولا تعرف سبب حجزها لغاية الآن.



والاثنان الآخران هما امرأة تحمل الجنسيتين البريطانية والأسترالية وصديقها الأسترالي، في حين ذكرت معلومات صحفية أن الثلاثة متواجدون داخل سجن إيفين بطهران، وهو ذات السجن الذي تحتجز فيه نازانين زاغجري راتكليف موظفة الإغاثة البريطانية الإيرانية المحبوسة منذ عام 2016 لاتهامها بالتجسس.



وينضم المعتقلون الأستراليون لعشرات وربما مئات من الرعايا الأجانب ومن مزدوجي الجنسية الذين تعتقلهم إيران وتستخدمهم كورقة من أوراق الضغط السياسي للتعامل مع إدارة ملفاتها الخارجية، خاصة بعد أن ضاق عليها الخناق عقب العقوبات المفروضة عليها بسبب انتهاكها للاتفاق النووي.

