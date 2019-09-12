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طريقة عمل مينى تارت الجبنة بأسهل الخطوات

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:02 ص
طريقة عمل مينى تارت
طريقة عمل مينى تارت الجبنة
هاجر هانئ
مينى تارت الجبنة من الأطباق الجانبية التى يمكنك الاعتماد عليها كوجبة خفيفة فى الفطار، فيمكنك إعدادها وتحضيرها على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير مينى تارت الجبنة
3 كوب دقيق 
1 كوب زبدة 
رشة ملح 
1 ملعقة كبيرة سكر 
3 بيض 
فانيليا 
-الحشو
ربع كيلو جبنة رومي مبشورة 
جبنة موتزاريلا 
جبنة بيضاء 
طماطم مفرومة 
بقدونس 
فلفل ألوان مفروم 
زيتون أسود مفروم 

طريقة تحضير مينى تارت الجبنة
* تخلط الزبدة مع البيض والفانيليا والدقيق والسكر والملح والفانيليا
* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* يفضل أن تترك في الثلاجة قليلًا لترتاح
* تفرد بالنشابة وتقطع دوائر وترص في قاع وجوانب صينية كب كيك
* تخلط الجبنة البيضاء مع الطماطم والبقدونس والزيتون وتخلط الجبنة الرومي مع الفلفل الرومي
* يوضع الخليط على عجينة التارت فى قوالب الكب كيك
* يضاف على الوجه الجبنة الموتزاريلا
* توضع في الفرن حتى تمام النضج .

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