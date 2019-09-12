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فن

زوج الراحلة غنوة: ياسين لم يتأثر بوفاة والدته كثيرًا

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:01 ص
الطفل ياسين أمير
الطفل ياسين أمير
شروق ابراهيم
فجّر أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين مفاجأة من العيار الثقيل حول الحالة النفسية التي عاشها نجله بعد الوفاة المفاجئة لوالدته الفنانة الراحلة "غنوة".

وقال أمير عبد الباقي في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "ياسين لم يكن مرتبطاً بوالدته الارتباط الفكري كأم وطفلها لأنهما كانا يعيشان حياة غير مستقرة بسبب أسلوب المعيشة والناس الذين يسكنون معهم في منزل عائلة غنوة".

وأضاف أمير عبد الباقي: "في العزاء جاء طفل وقال لابني مامتك عند ربنا، قال له يلا نلعب وهو ما يعكس الاضطراب النفسي الذي يعيشه ابني بسبب الأزمات التي افتعلها أهل غنوة".

وأشار أمير عبد الباقي إلى أن غنوة شخصية طيبة وصاحبة القلب الابيض وعائلتها ظلمتها كثيرا بسبب تصرفاتهم ومحاولتهم محاربة شقيقتها الفنانة أنغام من خلال استخدامها.

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