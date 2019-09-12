بني سويف يواجه مطرطاس وديا السبت استعدادا للممتاز ب

استقر الجهاز الفنى لنادى بني سويف بقيادة حسن موسى، علي خوض مباراة ودية أمام فريق مطرطاس، وذلك استعدادا للموسم الجديد من دوري الممتاز ب.



واتفق الجهاز الفني لبني سويف على لعب تلك المباراة الودية عصر السبت المقبل على استاد بني سويف الرياضية وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من استعدادات الفريق للموسم الجديد.



وكان فريق بني سويف قد أنهي معسكره التدريبي بالإسكندرية ، وبدأ التدريبات داخل محافظة بني سويف بداية من أمس الأربعاء للتحضير للموسم الجديد.



ويسعي حسن موسي المدير الفني لبني سويف، للوصول باللاعبين لأفضل فورمه قبل انطلاق المباريات الرسمية بدوري الممتاز ب.