ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بني سويف يواجه مطرطاس وديا السبت استعدادا للممتاز ب

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:09 ص
فريق بني سويف
فريق بني سويف
مالك خالد
استقر الجهاز الفنى لنادى بني سويف بقيادة حسن موسى، علي خوض مباراة ودية أمام فريق مطرطاس، وذلك استعدادا للموسم الجديد من دوري الممتاز ب.

واتفق الجهاز الفني لبني سويف على لعب تلك المباراة الودية عصر السبت المقبل على استاد بني سويف الرياضية وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وكان فريق بني سويف قد أنهي معسكره التدريبي بالإسكندرية ، وبدأ التدريبات داخل محافظة بني سويف بداية من أمس الأربعاء للتحضير للموسم الجديد.

ويسعي حسن موسي المدير الفني لبني سويف، للوصول باللاعبين لأفضل فورمه قبل انطلاق المباريات الرسمية بدوري الممتاز ب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بني سويف يواجه بلفيا ونادي مصر وديا استعدادا للممتاز ب

بني سويف يواجه فريق أكتوبر وديا الثلاثاء المقبل

غدا.. بني سويف يواجه شباب اهناسيا وديا

بني سويف يواجه أسمنت حلوان ودياً.. غداً

بني سويف يواجه الشرقية للدخان وديا .. الخميس

قبل انطلاق الممتاز ب..بني سويف يواجه البلاستيك وديا الجمعة

ترشيحاتنا

هنا الزاهد ترفض رمي بوكيه الورد وتهديه لـ شقيقتها.. فيديو

موعد مباراة بيراميدز ضد شباب بلوزداد في الكونفدرالية

نجوم الفن يتصدرون تريندات تويتر.. زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد وتصريحات اصالة

ايهاب جلال الأقرب.. سيف زاهر يعلن موعد الإعلان الرسمي لمدرب المنتخب

معنديش أحلام بعدك.. وصلة غزل من دارين حلمى فى تامر عاشور بعد الخطوبة.. شاهد

قيادي إخواني منشق يفجر مفاجأة حول نتيجة انتخابات 2012.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مجوهرات فاخرة وفستان أسود.. شاهد إطلالة والدة هنا الزاهد فى حفل زفافها

إطلالة جديدة.. هنا الزاهد تغير فستانها في حفل زفافها على احمد فهمى ..صور

فوق الركبة ودون أكمام.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد ..صور