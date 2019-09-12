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رياضة

المنيا يغادر اليوم لمنتجع الأسيوطي استعدادا للقاء الفيوم الودي

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:45 ص
فريق المنيا
فريق المنيا
مالك خالد
استقر الجهاز الفني لنادى المنيا بقيادة سمير كمونة، على السفر صباح اليوم الخميس لمنتجع الأسيوطي سبورت ، وذلك استعدادا للقاء الودي أمام فريق الفيوم، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد من دوري الممتاز ب.

وفضل الجهاز الفني لنادى المنيا السفر يوم المباراة نظرا لقرب المسابقة بين محافظة المنيا، ومنتجع الاسيوطي، مما دفع الجهاز الفنى لرفض فكرة المبيت قبل اللقاء.

ويبحث الجهاز الفنى لنادى المنيا خلال تلك المرحلة عن تجهيز اللاعبين بصورة نهائية قبل بداية مباريات الموسم، وذلك من خلال بعض التجارب الودية داخل وخارج الأرض.

ومن المقرر أن يلتقي فريق المنيا مع بترول أسيوط يوم ٢٠ سبتمبر المقبل في ودية جديدة، استعدادا للممتاز ب.

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