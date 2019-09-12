ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

احلام عن وفاة المخرج اللبناني سيمون اسمر: ستظل في قلوبنا ولو رحلت

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:40 ص
احلام
احلام
مصطفى كرم
نعت الفنانة احلام، المخرج اللبنانى الكبير سيمون أسمر، المُلقب بصانع النجوم.

وغردت احلام عبر تويتر "‏‎#وداعًا_سيمون_اسمر وداعًا ل شخص كثيرًا ما دعمني وشجعني وآمن بصوتي وحضوري وراهن على استمراريتي ونجاحي من القلب ستظل في قلوبنا ولو رحلت استاذنا الكبير ورمز من رموز الوطن العربي ‎#سيمون_اسمر 💔". 

وتوفي المخرج اللبناني الكبير سيمون أسمر بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 76 عاما، تاركا العديد من الأعمال الفنية وكان يعانى الراحل من أزمة صحية تعرض لها تتعلق بالمسالك البولية وسرطان البروستات ومضاعفات أصابت أيضًا الكلى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدهور الحالة الصحية لصانع النجوم اللبنانية سيمون أسمر

وفاة المخرج الكبير سيمون أسمر

صانع النجوم.. تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة سيمون اسمر

صانع النجوم.. اليسا تنعى سيمون اسمر بكلمات مؤثرة

علامة فارقة في عالم الفن.. نوال الزغبي تنعي سيمون اسمر

فارس كرم عن وفاة سيمون اسمر : خسارة كبيرة

ترشيحاتنا

كريم عفيفى مع اوس اوس من حفل زفاف احمد فهمى

كارثة.. مخاوف من ضرب الكويكب القاتل للأرض بعدما فقد العلماء أثر 900 صخرة في طريقها إلينا

ما حكم من زنى بامرأة ثم تزوجها ؟ الإفتاء تجيب ..فيديو

تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء

بـ سيلفي وتعليق.. مصطفى بسيط وعمر متولى في حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد

امسحه من هاتفك فورا.. جوجل تزيل هذا التطبيق الخطير من متجرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مجوهرات فاخرة وفستان أسود.. شاهد إطلالة والدة هنا الزاهد فى حفل زفافها

إطلالة جديدة.. هنا الزاهد تغير فستانها في حفل زفافها على احمد فهمى ..صور

فوق الركبة ودون أكمام.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد ..صور