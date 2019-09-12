اليوم.. علوم حلوان تنهي امتحانات دور سبتمبر

تنهى كلية العلوم جامعة حلوان اليوم آخر أيام امتحانات دور سبتمبر لطلاب الفرقة الرابعة للطلاب الحاملين مادة أو مادتين.





كانت إدارة الكلية أعلنت بدء الامتحانات يوم الاحد ٨ سبتمبر 2019 والتى تنهى اليوم الخميس ١٢ سبتمبر 2019.





وكانت الكلية قامت بتعديل موعد بعض المواد بالجدول لطلاب شعبة فيزياء حيوى طبى، حيث إنه تم تغيير موعد مادة فيزياء الكم وفيزياء رياضية الى يوم 9/8 بدلا من مادة ليزر وتطبيقاته لتصبح هى يوم 9/12.



