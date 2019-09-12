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منوعات

بمواصفات خيالية.. جوجل تطلق أفضل هاتف في العالم منتصف أكتوبر المقبل

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:25 ص
جوجل بيكسل
جوجل بيكسل
آية جمعة
انتشر مؤخرا، مقطع فيديو وصور مسربة لأحدث هواتف شركة جوجل العملاقة؛ "جوجل بيكسل 4"، وهو الهاتف الذي وصفته جوجل بأنه سيكون الأفضل في العالم.

ويكشف مقطع الفيديو الذي نشره موقع "تيك رادار" التقني، عن أن الهاتف الجديد بكاميرات خلفية ثلاثية تأتي على شكل مربع بجانب فلاش من نوع "LED".

ويحتوي على شاشة بحجم 6.23 بوصة، والتي ستكون منخفضة بشكل طفيف من شاشة 6.3 بوصة الموجودة على هاتف Google Pixel 3 XL.

ووفقا للموقع التقني، ليست هذه هي الطريقة الوحيدة التي تبدو بها الشاشة مختلفة، حيث يبدو أيضًا أن دقة الشاشة 1440 × 3040 (أعلى من 1440 × 2960 على Pixel 3 XL) ، و 540 بكسل لكل بوصة (أعلى من 523 على Pixel 3 XL).

لذا يبدو أن شاشة Pixel 4 XL تتميز بدقة وأعلى، ولن تلاحظ على الأرجح نسبة العرض إلى الارتفاع المختلفة على ما يبدو، والتي يتم سردها على أنها 19: 9 ، في حين أن Pixel 3 XL هي 18.5: 9.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الهاتف لأول مر في منتصف شهر "أكتوبر" المقبل.

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