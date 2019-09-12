طريقة عمل الويكا الصعيدي ..فيديو

قدم الشيف أحمد المغازي، مقدم برنامج "الطباخ" المذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم، الأربعاء، خلال استضافته الطالبة أية محمود فؤاد، طريقة عمل الويكا الصعيدي.
وتضمنت مقادير عمل الويكا ، ما يلي:
بامية مقطعة شرائح رفيعة
لتر الا ربع شوربة
معلقة ثوم كبيرة
مكعب مرقة
ملح
فلفل
كمون
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة التحضير خطوة بخطوة شاهدى الفيديو..
وتضمنت مقادير عمل الويكا ، ما يلي:
بامية مقطعة شرائح رفيعة
لتر الا ربع شوربة
معلقة ثوم كبيرة
مكعب مرقة
ملح
فلفل
كمون
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة التحضير خطوة بخطوة شاهدى الفيديو..