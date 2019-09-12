اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بعد تهديد ضم غور الأردن وترامب يحذر إيران مجددا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

قبرص: أمن الطاقة عنصر رئيسي في علاقاتنا المُتنامية مع مصر

الجزائر.. تقديم مشروع سلطة مستقلة للإشراف على الانتخابات

توقيع اتفاق إعلان مبادئ بين الخرطوم والحركات المسلحة بجوبا

السعودية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة إزاء خرق إيران للاتفاق النووي

"النموذج الليبي".. ترامب يتحدث عن أسباب إقالة مستشار الأمن القومي





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وذكرت صحيفة "الوطن" أن وزير الدفاع القبرصي سافاس أنغيليديس أشاد بالتعاون بين بلاده ومصر في مجال تأمين مشاريع الطاقة، مؤكدًا أن هذه الجهود المشتركة تشكل عنصرا رئيسا في العلاقات المتنامية بين الدولتين، مثمنًا تبادل المعلومات بين الدولتين في سبيل تعزيز أمن مشاريع التنقيب البحري للغاز الطبيعي، ضمن إطار علاقاتها العسكرية.





وقالت "الراي" إن شرطة منطقة حولي في الكويت ألقت القبض على "ذئب بشري" أقدم على التحرش بطفل مصري مقابل إغرائه بالمال، مشيرةً إلى أن الطفل كان يقف أمام محل بقالة في منطقة حولي، وسرعان ما فوجئ بشخص لا يعرفه يقترب منه ويعطيه نصف دينار ثم أمسك بيده وتحسس جسده.





وأضافت "هذا الأمر أثار مخاوف الطفل وألقى بالنصف دينار في وجهه، وتوجه إلى مسكنه القريب من البقالة، وروى لوالده ما حصل معه، ليصحبه إلى المخفر، وأبلغ الأمنيين بما حصل لابنه الذي أدلى بأوصاف المتهم، وسجلت قضية هتك عرض أحيلت إلى المباحث للتحري وضبط الجاني".





على الصعيدين الإقليمي والعربي، قالت "الأنباء" إن وزير العدل الجزائري أمام البرلمان مشروع قانون تأسيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية التي تسعى السلطة إلى إجرائها قبل نهاية السنة، قائلًا: "صلاحيات" هذه الهيئة تبدأ من "التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائجها" ويتضمن ذلك "تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها".





وأفادت "الوطن" بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت، مساء أمس، غارتين على موقع عسكري تابع لميليشيا حركة حماس في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، حيث أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية صاروخين على موقع في بلدة بيت لاهيا، تلاها بدقائق غارة شنتها طائرة (F16) على نفس الموقع ما أدى تدميره بالكامل واشتعال النيران فيه.





وقالت "الجريدة" إن منظمة التعاون الإسلامي، أعلنت أنها ستعقد بناء على طلب من السعودية اجتماعا طارئا، الأحد المقبل، لبحث تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بفرض السيادة على غور الأردن، مدينة عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي "فرض السيادة الاسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه".





وذكرت "القبس" أن الحكومة السودانية والحركات المسلحة في عاصمة جنوب السودان جوبا،ا وقعتا على اتفاق لإعلان المبادئ، بحضور وزير شؤون الرئاسة في مكتب رئيس جمهورية جنوب السودان، مشيرةً إلى أن الأطراف السودانية نجحت عبر وساطة رئيس جنوب السودان، في الاتفاق على خريطة طريق تمهد للعملية التفاوضية بعد يومين من بدء التفاوض بوصول وفد المجلس السيادي الانتقالي إلى جوبا.





وأشارت "الوطن" إلى أن السعودية شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة إزاء تجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاق النووي، معتبرة أن الأمر يؤكد قصور الاتفاق، وأهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي، معبرةً عن أهمية وجود ”اتفاق دولي شامل“ حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وذلك انطلاقًا من ضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن الأمن والسلم الدوليين.





دوليًا، قالت "الأنباء" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عن بعض أسباب إقالته لمستشاره للأمن القومي جون بولتون وقال إنه ارتكب "أخطاء جسيمة" منها الحديث عن تطبيق النموذج الليبي مع كوريا الشمالية، قائلًا إن بولتون "ارتكب خطأ" عندما تحدث عن تطبيق النموذج الليبي في كوريا الشمالية معتبرا أن ذلك "لم يكن تصريحا ذكيا بل أعادنا للوراء".





في السياق ذاته، نقلت "الراي" عن ترامب قوله إن واشنطن سوف تصعد ضد حركة طالبان في أفغانستان، بعد يومين من إلغاء محادثات السلام مع الحركة المتمردة، بسبب هجوم جديد في كابول، مؤكدًا أن علق عطلة نهاية الأسبوع اجتماعًا كان مقررًا في مقر إقامة الرئيس في كامب ديفيد، مع حركة طالبان والحكومة الأفغانية لدفع اتفاق سلام.



