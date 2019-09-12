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توك شو

السبت.. انطلاق برنامج الباشا تاجر على قناة الحدث اليوم

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 05:21 ص
عامل باحد المصانع
عامل باحد المصانع
توك شو
يستعد الإعلامي أحمد دياب، خلال الأيام المقبلة، فى الظهور مجددًا على القنوات الفضائية، لتقديم برنامج جديد، وذلك لحث الشباب على العمل وتنفيذ المشروعات.

وقال الإعلامي أحمد دياب، إنه سيبدأ أولى حلقات برنامجه الجديد يوم السبت المقبل والذي يحمل اسم «الباش تاجر» على قناة الحدث اليوم، وسيذاع البرنامج في تمام العاشرة مساءً.

وأوضح دياب أن البرنامج سيضم فقرات متنوعة، وسيتناول جرائم الغش التجاري، وسيقدم معلومات هامة للمواطنين لمعرفة المنتجات المغشوشة والمقلدة، كما أن البرنامج سيتناول فقرة هامة لمساعدة الشباب على بدء مشاريع تجارية جديدة في مختلف المجالات وتقديم كافة أوجه الدعم لهم من حيث التمويل والتواصل مع الجهات المختلفة.

وأضاف دياب أن البرنامج سيطرح عددًا من المبادرات الإيجابية في مجال تمكين الشباب كما سيوفر فرص تدريب لهم في عدد من الشركات.

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