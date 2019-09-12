فتحي مبروك يتساءل عن سر غياب اسمه عن القائمة المرشحة لقيادة المنتخب

أعرب فتحي مبروك، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن استيائه وتعجبه من عدم ترشحه لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم خلفا لـ المكسيكي خافيير أجيري.



وأكد فتحي مبروك، في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أنه يتساءل دائما عن سر عدم ترشحه من ضمن الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب الأول، مرجحا أن يكون السبب هو ارتباط اسمه الدائم بالنادي الأهلي وبفرق الناشئين فقط.



وقال فتحي مبروك إنه يتساءل أيضا عن سر عدم قيادته لفريق الأهلي بشكل دائم ومستمر على الرغم من خبرته الكبيرة بمجال التدريب، مشددا على أن الجماهير تتساءل أيضا عن نفس الأمر، حيث أوقفه سائق "توك توك" ليسأله عن سر غياب اسمه عن الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب.



أما عن الأنسب لقيادة الفراعنة، أكد فتحي مبروك أن حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز السابق، هو الأنسب لما يملكه من خبرات بالكرة الأفريقية، بالإضافة للتتويج بعدد من البطولات أثناء قيادته الأهلي.