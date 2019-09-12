مؤتمر الشباب والاعتداء على المنشآت الطبية.. أبرز اهتمامات صحف القاهرة

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، عددا من أخبار الشأن المحلي، في مقدمتها تصريحات المتحدث باسم الرئاسة عن المؤتمر الوطني الثامن للشباب المقرر عقده بعد غد السبت، ونتائج الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والحكم بالمؤبد على عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لإدانتهم في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "راضي: مؤتمرات الشباب منصة للتواصل بين الرئيس والشعب"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة أكد أن مؤتمرات الشباب الوطنية باتت تمثل منصة تفاعلية رفيعة المستوى للتواصل المباشر بين قيادة الدولة وجميع أطياف الشعب المصري خاصة فئة الشباب الذي يمثل اكثر من نصف سكان مصر .



ونقلت الصحيفة عن راضي قوله، في تصريحات صحفية أمس بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الثامن للشباب بعد غد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي إن تلك المؤتمرات بلورت قواعد جديدة لآلية الحوار مع الشباب فيما يخص جميع القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنموية وغيرها، وتحول العديد من أفكار ومبادرات الشباب من خلال تلك المؤتمرات إلى توصيات ترجمت بالفعل لأنشطة وممارسات واقعية بتكليفات وتوجيهات رئاسية.



وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن مؤتمرات الشباب تخطى صداها المستوى المحلي لتتطور إلى تنظيم نسخة عالمية تستضيفها مصر سنويا تحت اسم "منتدى شباب العالم" الذي حظي بإشادة مجلس حقوق الإنسان الدولي من خلال قراره الصادر في جنيف في يوليو الماضي بعنوان "الشباب وحقوق الإنسان".



وفي صفحتها الأولى أيضا، وتحت عنوان "تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن مجلس الوزراء وجه، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أمس بدراسة تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة المقررة على المعتدين على أطقم العمل الطبي والمنشآت والتجهيزات الطبية.



وأضافت (الأهرام) أن المجلس وافق على مشروع قانون لتنظيم إدارة المخلفات يتضمن إنشاء هيئة عامة تسمى جهاز تنظيم إدارة المخلفات تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ومقره الرئيسي القاهرة ويتبع الوزير المختص ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.



كما وافق على مشروعي قانونين بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير وتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة.



ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس مجلس الوزراء شهد مراسم توقيع الاتفاق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية الخاص بفض التشابك بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها.



وأشاد مدبولي، خلال الاجتماع، بانخفاض أرقام ومعدلات التضخم التي سجلت 6.7% خلال الشهر الماضي مقارنة بـ 13.6% في أغسطس 2018 وأرجع ذلك للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في مختلف الوزارات والقطاعات بما يعود بالنفع على جميع فئات المواطنين، كما أشاد بانخفاض الواردات خلال يونيو الماضي بنحو 900 مليون دولار وذلك مقارنة بيونيو 2018.



وفي ذات السياق وفي متابعتها للاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن المجلس وافق على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات لإعداد الاستراتيجيات الوطنية التي ينفذها الجهاز المختص وتشجيع الاستثمارات للمشاركة فى أنشطته ومهامه.. وأضافت الصحيفة أن مجلس الوزراء وافق أيضا على إنشاء 3 جامعات خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس ومدينة مايو بالقاهرة وعلى تخصيص 35.4 فدان لإقامة محطة تحلية مياه البحر بالعريش.



وتحت عنوان "الرقابة الإدارية تواصل ضرباتها ضد الفساد"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من إحباط محاولة إحدى الجمعيات تقنين وضع يديها بإجراءات صورية على مساحة حوالى 7500 فدان بالطريق الإقليمي الجديد بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة وتبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات جنيه من خلال عرض مبلغ مالي ومساحة 20 ألف متر مربع على سبيل الرشوة إلى مدير إدارة الشئون العقارية بمحافظة القاهرة وبالعرض على نيابة أمن الدولة العليا تم استصدار الأذون اللازمة لضبط المتهمين ومنهم رئيسة أحد الأحياء سابقا وكذا ضبط المستندات ومبلغ الرشوة وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات .



وتحت عنوان "المؤبد لبديع والشاطر والكتاتنى والعريان والبلتاجى وعبدالعاطي"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد ضد 11 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع وخيرت الشاطر وسعد الكتاتنى وعصام العريان ومحمد البلتاجى وذلك لإدانتهم في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومى والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.



كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات ضد 3 أخرين والسجن 7 سنوات ضد متهمين اثنين وبراءة 6 اخرين وانقضاء الدعوى ضد المتهم محمد مرسى لوفاته.



وفي تناولها أيضا للشأن المحلي ذكرت صحيفة (الأخبار)، تحت عنوان "إعفاء أبناء الشهداء وطلاب شمال سيناء وحلايب من المصروفات الدراسية" أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت إعفاء عدد من فئات الطلاب من المصروفات الدراسية فى المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2019 /2020 على رأسهم أبناء شهداء ثورة 25 يناير وابناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاء وأبناء الشهداء ضحايا العمليات الإرهابية والطلاب يتامى الأب.



وأضافت الصحيفة أنه يُعفى من المصروفات الدراسية أبناء الأسر المستفيدة من معاش التضامن الاجتماعي والمعاشات والمساعدات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي وأبناء المرأة المعيلة والمكفوفون وذوو الاحتياجات الخاصة وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون وأبناء مصابي العمليات الحربية والمصابون بعجز كلي أو حتى جزئي وأبناء مفقودي العمليات الحربية وأبناء مدارس حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر ومدارس شمال سيناء وطلاب مدارس التربية الخاصة والمجتمعية والمدارس الصديقة للفتيات والأطفال والمتحررون من الأمية وملتحقون بالمدارس.



وفي الشأن العربي وتحت عنوان "وزراء الخارجية العرب يحذرون من محاولات تصفية القضية الفلسطينية"، ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن وزراء الخارجية العرب أكدوا رفضهم لأي صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية وحذروا من محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال حلول إنسانية واقتصادية وجددوا دعمهم لخطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشددوا على ضرورة تجديد التفويض الممنوح لوكالة "أونروا" وإدانتهم لأي قرار من اى دولة يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس ودعا الوزراء لدعم المساعي الفلسطينية الهادفة الى مساءلة اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وتقديم المساندة الفنية والمالية لهذه المساعي وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية فى اطار جامهة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء في ختام أعمال الدورة العادية رقم 152 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية وأدان الوزراء عملية القرصنة الممنهجة التى تقوم بها اسرائيل لاموال الشعب الفلسطينى وشددوا على ضرورة دعم دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة ودعوة الأمين العام للاستمرار بالعمل المباشر مع الدول التى لم تعترف بفلسطين لحثها على الاعتراف بها .



وعودة إلى صحيفة (الأهرام)، والشأن المحلي، والتي ذكرت أن وزارة النقل أعلنت عن افتتاح محطة مترو أنفاق هليوبوليس بالخط الثالث الشهر المقبل التى تعد أكبر محطة مترو أنفاق فى منطقة الشرق الأوسط وبدء الحفر من محطة جمال عبدالناصر في اتجاه ماسبيرو الخميس المقبل 19 سبتمبر واستكمال حفر باقي محطات الخط مرورا بالزمالك.