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أخبار العالم

واشنطن بوست: المحكمة العليا الأمريكية تصادق على قيود فرضتها إدارة ترامب على حق اللجوء

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:43 ص
صدى البلد
أ ش أ
صادقت المحكمة العليا الأمريكية على قيود فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على حق اللجوء للحدّ بقوة من تدفّق المهاجرين القادمين من دول أمريكا الوسطى، وذلك من خلال منع الغالبية العظمى من هؤلاء من تقديم طلبات اللجوء على الحدود الأمريكية.
وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أن إدارة ترامب يمكنها البدء في رفض طلبات اللجوء من المهاجرين على الحدود الجنوبية الذين سافروا عبر المكسيك أو أي بلد آخر بدون طلب اللجوء والحماية هناك، وذلك بعد أن رفعت المحكمة العليا الأمريكية حظرا فرضته محكمة جزئية على القيود الجديدة.

وقالت الصحيفة إن قضاة المحكمة العليا ألغت أمرا ابتدائيا أصدرته محاكم جزئية أقل درجة في ولاية كاليفورنيا والذي كان يحظر العمل بالإجراءات الجديدة لإدارة ترامب، إذ قال أحد القضاة في كاليفورنيا آنذاك إن "الإجراءات الجديدة غير صالحة لأنها تتعارض مع قوانين اللجوء الحالية".

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن سياسة ترامب تشكل تغييرا جذريا في الطريقة التي تتعامل بها الحكومة الفيدرالية مع أولئك الذين يسعون إلى ملاذ آمن في الولايات المتحدة، وهي واحدة من أهم الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية لردع المهاجرين على الحدود الجنوبية.

ورحب ترامب بقرار المحكمة، واصفا إياه، في تغريدة كتبها على موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي، بأنه "انتصار كبير من المحكمة العليا الأمريكية للحدود على حق اللجوء".

وكتب ترامب تغريدة أخرى تفيد بأنه أجرى "محادثة هاتفية ممتازة" مع نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور حول أمن الحدود وغيرها من القضايا.

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