اتحاد الملاكمة: بطولة العالم بروسيا استعداد قوي لمنتخب مصر قبل البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو

أكد وائل طلعت مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد المصري للملاكمة صعوبة مواجهات بطولة العالم ، والتي تستضيفها روسيا حاليا وتستمر حتى 22 سبتمبر الجاري ، بمشاركة 365 لاعبا يمثلون 79 دولة من بينها مصر.





وقال "طلعت " في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن البطولة تعد استعدادا قويا للاعبي المنتخب الوطني قبل المشاركة في البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو ، خاصة لما تشهده من المشاركة الكبيرة من دول أنحاء العالم لأول مرة في تاريخ اللعبة ، ما يوفر عامل الاحتكاك القوي للاعبين ويكسر عنصر الرهبة لديهم.



وأضاف ، أن مصر تشارك في فعاليات البطولة بأربعة لاعبين هم محمد حمدي هيكل وزن 69 كجم، صلاح عرابي وزن 81 كجم، يوسف كرار وزن 91 كجم ، يسري رزق وزن فوق 91 كجم، ويترأس البعثة الدكتورة ماجدة إسماعيل.



وأشار "طلعت " إلى أن المنتخب الوطني بعد مشاركته في بطولة العالم سيخوض فعاليات بطولة أفريقيا ، التي تستضيفها العاصمة السنغالية داكار في فبراير القادم، وتعد من البطولات المؤهلة للأولمبياد المقبلة ، بمشاركة 8 لاعبين مصريين يتنافسون في 8 أوزان ..وقال إن الجهاز الفني للمنتخب استقر على الأربعة لاعبين المشاركين حاليا في بطولة روسيا ، لتمثيل اسم مصر في فعاليات البطولة القارية ، وسيتم اختيار الأربعة لاعبين الآخرين من خلال التصفيات التي سيجريها الاتحاد المصري للعبة خلال الفترة المقبلة.