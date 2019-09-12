جامعة العريش تسير على خطى المنصة الرقمية.. تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.. افتتاح غرفة البيانات الرئيسية.. وميكنة جميع أنشطة الجامعة

تعميم برنامج ميكنة البيانات بكلية التربية الرياضية على مختلف الكليات

تنفيذ عناصر التطوير التكنولوجي بـ4 كليات بجامعة العريش بدعم وزارة التعليم العالي

تعميم مشروع مركز القياس والتقييم على مختلف كليات الجامعة

رؤية الجامعة

برنامج ميكنة البيانات

كما وافق المجلس على تعميم مشروع مركز القياس والتقييم على مختلف كليات الجامعة، خلال العامين القادمين، حيث تم تنفيذه في 4 كليات، هي الآداب والتربية والزراعة والعلوم.





وتقرر توفير 80 جهاز كمبيوتر و80 ترابيزة لدعم المعامل الخاصة بأماكن التطوير، ويشمل ميكنة جميع الامتحانات والدراسات إلكترونيا.

تمتلك جامعة العريش أحدث أجهزة تكنولوجيا في مجال المعلومات، حيث يوجد أحدث وأقوى جهاز حماية بيانات، وتم الانتهاء من تركيب أجهزة الخوادم ولربط والتخزين والحماية الرئيسية بالجامعة، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ مشروعات تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.وقال الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، إنه تم افتتاح غرفة البيانات الرئيسية بالجامعة DATA ROOM وتدشين وتفعيل خط الإنترنت الرئيسي بالجامعة، وربط الجامعة بشبكة الجامعات المصرية على شبكة VPN بسرعة 100 ميجا بت/ ثانية.وأضاف الدكتور حبش النادي أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو ميكنة جميع أنشطة الجامعة وتقديم الخدمات الإلكترونية لطلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع السيناوي.وأوضح رئيس جامعة العريش أن رؤية الجامعة تقوم على امتلاك أحدث أجهزة تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الأخذ في الحسبان التوسعات المستقبلية، خاصة مع افتتاح العديد من الكليات وتوجه الدولة نحو الاعتماد على ميكنة الجامعات.وطالب رئيس الجامعة، بالربط بين جميع حاملي الأجهزة وتنسيق الاتصالات مع إدارة العمليات، والعمل علي تسجيل الأحداث اليومية وحفظها بشكل منظم، إلى جانب تلقى جميع البلاغات، وضبط تاريخ ووقت البلاغ وتسجيل جميع البيانات المتعلقة به، واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومتابعة ومراقبة المواقع التي تغطيها كاميرات المراقبة التليفزيونية.وقال إن فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان "بين الحاضر والمستقبل" يهدف إلى إنشاء منصة دولية يتم من خلالها رصد حاضر ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب الابتكار في مجال التعليم العالي من خلال مناقشات حوارية شارك فيها خبراء من 55 دولة، حيث تتناول عددا من القضايا المطروحة عالميا بما يسمح بتبادل الخبرات والتجارب العالمية في مجالات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.وأضاف أنه يجري حاليا تطبيق برنامج ميكنة البيانات المطبق في كلية التربية الرياضية وتعميمه على مختلف الكليات، وهو برنامج يحتوى بيانات جميع الطلاب منذ دخولهم الكلية حتى التخرج، وسيتم تطبيقه بالتدريج على جميع الكليات، ليشمل بعد ذلك أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين في الجامعة.وقد تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتطوير موقع الجامعة وبوابتها الإلكترونية بما يتفق مع وضعها العلمى والأكاديمى، ووضع جميع البيانات الخاصة بكلياتها ومشروعاتها وجميع المعلومات عنها، حتى يمكن للعالم الخارجي التعرف على الجامعية.كما تم تخصيص مليون جنيه لكليات جامعة العريش لتحقيق التطوير التكنولوجي، حيث بدأ العمل في تنفيذ عناصر التطوير التكنولوجي بـ4 كليات بجامعة العريش بدعم من وحدة المشروعات بوزارة التعليم العالي، وهي كلية الآداب والتربية والعلوم والزراعة.وأكد الدكتور حبش النادي، رئيس الجامعة، أنه تم تخصيص مليون جنيه لكل كلية من وزارة التعليم العالي، لافتا إلى أن مركز التطوير التكنولوجي بالجامعة يواصل إنهاء إجراءات تطبيق برامج التطوير بباقي الكليات خلال عامين لتطبيق وحدات القياس والتقويم، وتم تحديد أماكن لوحدة القياس والتقويم وأخرى لبنك الأسئلة والتصحيح لتنفيذ برامج التطوير التكنولوجي.كما أجرى عدد من خبراء مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم بوزارة التعليم العالى، زيارة إلى مركز القياس والتقويم الطلابى بجامعة العريش، بهدف تحديد الإيجابيات ومقترحات التحسين للوصول بمركز القياس والتقويم بالجامعة لأفضل مستوى أداء، ومتابعة استمرارية المشروعات التي تم تمويلها من وحدة إدارة المشروعات وتقديم الدعم الفني للمركز.