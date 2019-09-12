قرقاش يشيد بصلابة مصر في مواجهة التحديات.. أبرز ما تناولته صحف الإمارات اليوم

قرقاش: قوة العرب يعززها نجاح مصر

السعودية تدعو لاتخاذ إجراءات رادعة إزاء خروقات إيران للاتفاق النووي

الأردن يحذر من أن اتفاقية السلام مع إسرائيل باتت على المحك

ترودو يحل البرلمان الكندي ويدعو لانتخابات مبكرة

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم ردود الأفعال العربية والدولية على تعهدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بضم غور الأردن، واهتمت بالفعاليات الأمريكية لإحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر، كما تابعت آثار الإعصار دوريان في جزر البهاما.





في الشأن المصري، نقلت صحيفة "الاتحاد" عن وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش تأكيده أن قوة العرب يعززها نجاح مصر، مشددًا على أنها تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، وقادرة على مواجهة التحديات والتطلعات وماضية في الطريق الصحيح.





وقال "قرقاش" في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «مع كل زيارة إلى القاهرة أرى أن مصر الشقيقة تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، المؤشرات مشجعة والمشهد الاقتصادي والاستثماري والسياحي متصاعد ومشجع، مصر قادرة على مواجهة التحديات والتطلعات، وهي ماضية في الطريق الصحيح، قوة العرب يعززها نجاح مصر».





في الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن السعودية أكدت ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة إزاء تجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاق النووي، وأهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي. وأوضح سفير السعودية لدى النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أن هذه الخروقات تؤكد قصور الاتفاق النووي، وذلك على إثر تقارير الوكالة الخاصة بـ«الرصد والتحقق في إيران على ضوء قرار مجلس الأمن رقم (2231) لعام 2015».





وقالت صحيفة "الخليج" إن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة حذر من أن اتفاقية السلام مع «إسرائيل» باتت على المحك، بعد تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات. وأضاف الطراونة أن مجلس النواب «يرفض كل التصريحات العنصرية الصادرة عن قادة الاحتلال»، مؤكدًا أن «التعاطي مع هذا المحتل يتوجب مسارًا جديدًا عنوانه وضع اتفاقية السلام على المحك».





وأبرزت صحيفة "البيان" تأكيد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح أمس على موقفه من التّسريع في إجراء الاستحقاق الرّئاسي، معتبرا "أن الأولوية التي تفرض نفسها في إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد".





وأفادت صحيفة "الوطن" بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت أن بلادها ستقوم بدورها لتجنب نشوب حرب بالوكالة في ليبيا محذرة من أن الوضع هناك ينذر بزعزعة استقرار أفريقيا بأسرها. وقالت في كلمة أمام البرلمان الألماني "هناك وضع يتطور في ليبيا وقد يتخذ أبعادا مثل التي شهدناها في سوريا ومن الضروري أن نبذل كل ما بوسعنا لضمان عدم تصعيد الوضع إلى حرب بالوكالة وستقوم ألمانيا بدورها".





دوليًا، ذكرت "الإمارات اليوم" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رفع الميزانية العسكرية للدفاع عن الولايات المتحدة، وذلك خلال كلمته ضمن الذكرى الـ18 لهجمات 11سبتمبر. وأوضح ترامب «لا نسعى للدخول في نزاعات، لكننا سنرد بقوة في حال تعرض الولايات المتحدة لأي هجوم. إذا عادوا إلى بلادنا لسبب أو لآخر، سنذهب إلى حيث هم وسنستخدم قوة عسكرية لم يسبق إن استخدمتها الولايات المتحدة على مر التاريخ، ولا أتحدث هنا عن القوة النووية».





وقالت "الخليج" إن سلطات جزر الباهاماس تبحث عن 2500 شخص في عداد المفقودين، بعد أكثر من أسبوع من مرور الإعصار المدمر «دوريان» الذي خلف 50 قتيلًا حتى الآن، في وقت تعاني اليابان من إعصار آخر تسبب في انقطاع الكهرباء عن 430 ألف منزل.





وأفادت "البيان" بأن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن حل مجلس العموم معطيًا إشارة الانطلاق لحملة الانتخابات التشريعية الكندية في 21 أكتوبر.



