ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل سلطة روسية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:04 م
طريقة عمل سلطة روسية
طريقة عمل سلطة روسية
أسماء عبد الحفيظ
تتلهف أغلب السيدات المصريات الى أكتشاف طرق عمل الاكلات الجديدة وبالأخص السلطة ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على طريقة عمل سلطة روسية بمذاق لا يقاوم وبشكل مشهى ومشبع ،على طريقة الشيف الشربيني .

مقادير سلطة روسية :

بطاطس
جزر
بسلة
كوسة
مايونيز
مستردة
خل
ملح
فلفل أسود
بيض مسلوق
زيت .

طريقة تحضير سلطة روسية :

* تسلق الخضروات وتقلب مع بعضها البعض ثم يضاف إليها عصير ليمون وملح وفلفل ومستردة ويقلبوا جيدا

* يضاف البيض المسلوق والمايونيز والمستردة، وتقدم مع بيض مسلوق على الوجه

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل مبكبكة بدون لحم أو دجاج

اكلات لحمه العيد .. 10 طرق ترضى جميع الأذواق أبرزها العكاوى وحوواشى الرقاق

طريقة عمل مكرونة بالكابوريا

ترشيحاتنا

ميسي : إدارة برشلونة لم تفاوضني لتجديد العقد

شاهد.. أحمد عز برفقة سيد معوض فى زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى

خفت من الفضيحة.. قاتلة والدتها ببنها: لم أشعر بنفسى وانا بشنقها ومكانش قصدى أموتها

بـ البيجامة.. أروى جودة تبهر متابعيها

مرتضى منصور: سأشتري قميص الأهلي لـ كهربا.. ومستعد للرحيل عن الزمالك

يا ساتر يارب.. أول رد فعل من سموحة بعد مواجهة الأهلي في الجولة الأولى بـ الدوري الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعلة نار وبدلة جريئة.. بيلا حديد بإطلالة جذابة

مكشوف الكتفين.. هند رضا في أحدث اطلالة لها

هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟