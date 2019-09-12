تتلهف أغلب السيدات المصريات الى أكتشاف طرق عمل الاكلات الجديدة وبالأخص السلطة ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على طريقة عمل سلطة روسية بمذاق لا يقاوم وبشكل مشهى ومشبع ،على طريقة الشيف الشربيني .



مقادير سلطة روسية :



بطاطس

جزر

بسلة

كوسة

مايونيز

مستردة

خل

ملح

فلفل أسود

بيض مسلوق

زيت .



طريقة تحضير سلطة روسية :



* تسلق الخضروات وتقلب مع بعضها البعض ثم يضاف إليها عصير ليمون وملح وفلفل ومستردة ويقلبوا جيدا



* يضاف البيض المسلوق والمايونيز والمستردة، وتقدم مع بيض مسلوق على الوجه