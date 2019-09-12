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أخبار العالم

إسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى عشية انتخابات الكنيست الـ 22

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:16 ص
إسرائيل تعلن حالة
إسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى عشية انتخابات الكنيست الـ 22
سمر صالح
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الخميس، أن المؤسسة الامنية الاسرائيلية أعلنت رفع حالة التأهب على جبهة قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

وقال مسؤولون أمنيون، إن الجهاد الإسلامي يريد مواصلة التشويش على الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 الشهر الجاري.

وقالت "معاريف" إنه من المتوقع أن تستمر حالة التأهب القصوى في الجنوب في الأيام المقبلة، حيث رفع الجيش الإسرائيلي من استعداداته لاحتمال محاولة الفصائل في غزة تنفيذ عمليات ضد قواته على السياج الفاصل .

ووفقا للتقرير فانه وعلى الرغم من القصف المتبادل بين فصائل غزة والجيش الاسرائيلي، إلا أن اسرائيل لا ترغب في التصعيد والدخول في مواجهة عسكرية قوية عشية الانتخابات الإسرائيلية، وقالت الصحيفة "لذلك كان الرد الإسرائيلي ضعيفًا للغاية".

واستمرت حالة التصعيد على جبهة قطاع غزة حيث اطلقت الفصائل في غزة ثلاثة صواريخ ظهر امس وردت الدبابات بقصف موقعين للمقاومة في بيت لاهيا كما استمر اطلاق الصوارخ خلال الليل وردت طائرات الاحتلال بقصف اهداف في غزة.

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