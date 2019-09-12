سعر الدولار اليوم الخميس 12- 9- 2019 وأسعار العملات الأجنبية.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.





سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه المصري.





وجاء سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الخميس 12- 9 – 2019، على النحو التالي:





سعر الدولار الأمريكي: بيع 16.60 جنيه، وشراء 16.50 جنيه.

سعر اليورو: بيع 18.25 جنيه، وشراء 18.13 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني: بيع 20.18 جنيه، وشراء 20.07 جنيه.

سعر الين اليابانى: بيع 15.62 جنيه، وشراء 15.52 جنيه.