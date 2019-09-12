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مش كل حاجة بيزنس.. أحمد مجدى يوجه رسالة شديدة اللهجة للمدارس..فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:17 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال الإعلامي أحمد مجدي، إن مصر جميلة وبها أشياء كثيرة لا تعوض، موجهًا رسالة للمدرسين فى المدارس بضرورة عودة الرحلات الترفيهية للمناطق السياحية والتاريخية مرة اخرى.

وتابع أحمد مجدي خلال تقديمه لحلقة اليوم الخميس من ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قديمًا اعتدنا أن نذهب رحلات مدرسية إلى الأهرامات والفيوم والمتحف وغيرها، ولكن اليوم رحلات الاطفال بالمدارس أصبحت تنظم للمناطق التجارية والهادفة للربح أكثر.

وأضاف أحمد مجدي، المدارس بتعمل رحلات للأولاد فى المولات والمطاعم، واتمنى ان ينتبه أحد لتلك الظاهرة".

ووجه أحمد مجدي، رسالة شديدة اللهجة للمدارس، قائلًا " مش كل حاجة بيزنس، بتمصوا دمنا فى كل حاجة، ولكن يجب أن تكون الرحلات للمناطق السياحية، اعملوا حاجة للبلد".

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