خناقة داخل الكنيست.. شاهد رئيس القائمة العربية يضرب نتنياهو

رصدت كاميرات الاعلام العبري تفاصيل المشاجرة التي وقعت داخل الكنيست بين رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة ورئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث دفع عودة رأس نتنياهو.





وتناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نقلًا عن الاعلام العبري، صورًا تظهر النائب عودة وهو يحمل هاتفه الشخصي على مسافة صفرية من نتنياهو، على خلفية تصريحات للأخير بشأن وضع كاميرات المراقبة في صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.





ويجري الحديث عن زيادة عدد الحراسة المرافقة لنتنياهو حتى في الكنيست والخطابات العامة، لما يتمتع به من كراهية في الشارع الإسرائيلي، لاسيما اخفاقه في اعادة جنود الاحتلال المفقودين في غزة وهم في أيدي المقاومة الفلسطينية.





فيما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الصور معلقين عليهم بسخرية واستهزاء بالقول " النائب أيمن عودة " ينكش راس " على نتنياهو في الكنيست.



