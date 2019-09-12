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حظك اليوم الخميس لـ برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفى والصحى

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:01 م
أبراج
أبراج
أسماء عبد الحفيظ
ننشر توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو ،اليوم الخميس 12 /9 /2019 على الصعيد المهني والصحى والعاطفى، ومن مشاهير هذا البرج كريستيانو رونالدو.


حظك اليوم الخميس لبرج الدلو على الصعيد المهني والعاطفى والصحى :

حظك اليوم الخميس لبرج الدلو مهنيًا:

قد تخوض مجالًا جديدًا في العمل، وهذا لن يكون سهلًا فكن مستعدًا لتحديات جديدة بقليل من التركيز والعمل الجيد سوف تحصد نجاحات كبيرة 

حظك اليوم الخميس لبرج الدلو عاطفيًا: 

طباع الشريك الحادة ربما زادت عن حدها، يستحسن أن تتدارك الموضوع قبل تفاقمه وحاول استيعابه وتفهم ردات فعله

حظك اليوم الخميس لبرج الدلو صحيًا:

تنزع من رأسك فكرة أنك مصاب بمرض خطير وتنطلق في مسار جديد شعاره الصحة أولًا

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