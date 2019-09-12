معظمهم من النساء.. مصرع 10 أشخاص خلال مهرجان انتخابي شمال موزمبيق

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم في شمال موزمبيق جراء تدافع حصل داخل استاد رياضي خلال مهرجان انتخابي للرئيس فيليب نيوسي.





ووفقا لوكالة فرانس برس، أصدر حزب "جبهة تحرير موزمبيق" الحاكم، بيانا قال فيه إنه "في نهاية حدث في إطار الحملة الانتخابية في "استاد 25 يونيو" في مدينة نامبولا، أصيب 85 من أعضاء حزبنا، 74 منهم غادروا المستشفى و 11 لا يزالون يتلقون العلاج".





وتابع البيان "لسوء الحظ لقي عشرة من أفراد حزبنا مصرعهم" في الحادث، هم ست نساء وأربعة رجال، قبل شهر من الانتخابات العامة.





ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود عيان قولهم، إن الملعب الصغير كان مزدحما، وقد أغلقت الأبواب عندما كان الرئيس نيوسي يلقي كلمة. ولكن بعد انتهاء المهرجان الانتخابي حاول الكثير من الناس المغادرة في الوقت نفسه فحصل التدافع وسقط بعضهم أرضا وتم دوسهم.



