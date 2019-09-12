بعد حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى الأسطوري .. 20 إطلالة ساحرة للنجمة الشابة

أقيم أمس، الأربعاء، حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى، في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، ويأتي حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى بعد عدة أشهر من خطوبتهما التي تمت وسط احتفال نجوم الوسط الفني.



وتصدرت هنا الزاهد تريند "جوجل"، بعد إطلالتها الساحرة في حفل زفافها، إذ تعد هنا الزاهد من النجمات اللاتي يتمتعن بذوق واستايل مميزين في اختيار الإطلالات والملابس التي تظهر بها، سواء في أعمالها اليومية أو الإطلالات اليومية.



وتفضل هنا الزاهد التنوع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، فهى تعتمد على اختيار الإطلالات والفساتين التى تناسبها وتبرز جمالها.



إليكم أبرز 20 إطلالة لـ هنا الزاهد عبر حسابها الشخصى لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام.