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اقتصاد

الدولار يسجل 16.49 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 12-9-2019

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:31 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم، الخميس 12-9-2019 وفقا لبيانات البنك المركزى على انخفاضات أمس، الأربعاء، وسجل الدولار الأمريكي نحو 16.3953 جنيه للشراء و16.4958 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو الأوروبي نحو 18.0381 جنيه للشراء و18.1553 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.2383 جنيه للشراء و20.3559 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري نحو 16.4992 جنيه للشراء و16.6021 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.2203 جنيه للشراء و15.3179 جنيه للبيع.

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