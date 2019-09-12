كيلو البلطي بـ 27 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم الخميس 12 -9-2019

استقرت أسعار السمك بأصنافه المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس 2019/9/12



وسجل سعر كيلو البلطي 27 جنيها، والبلطى نمرة "2" 22 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والجمبري نمرة "3" 160 جنيها.



وبلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 64 جنيها، والبياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 180 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ50 جنيها، والبورى "2" بـ 30 جنيها.



ويباع سمك المكرونة المجمد بسعر 25 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسي 65 جنيها، والكابوريا 140 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 66 جنيها، والجمبري 3650 جنيها.