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اقتصاد

كيلو البلطي بـ 27 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم الخميس 12 -9-2019

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:00 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار السمك بأصنافه المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس 2019/9/12

وسجل سعر كيلو البلطي 27 جنيها، والبلطى نمرة "2" 22 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والجمبري نمرة "3" 160 جنيها.

وبلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 64 جنيها، والبياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 180 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ50 جنيها، والبورى "2" بـ 30 جنيها.

ويباع سمك المكرونة المجمد بسعر 25 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسي 65 جنيها، والكابوريا 140 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 66 جنيها، والجمبري 3650 جنيها.

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