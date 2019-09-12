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متحدثة تنسيقية الأحزاب: مؤتمرات الشباب أغلقت الفجوة مع الدولة.. فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:34 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكدت شيماء عبد الإله المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب، أن مؤتمرات الشباب بدأت منذ عام 2016 بالمؤتمر الوطنى الأول، مؤكدة أنه لم يكن أحد يتخيل أن تستمر مؤتمرات الشباب بهذه القوة.

وأضافت المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب خلال وجودها ضيفة ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc، أن المؤتمر الأول لم نتوقع أن يكون التواصل بتلك الصورة القوية بين الشباب والدولة، مشيرة إلى تواجد كل المسئولين بالدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والإجابة على كل الاستفسارات.

وتابعت المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب أن الشباب يستطيع من خلال تلك المؤتمرات عرض الأفكار والمناقشة بشكل مباشر.

وأشارت المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أنه قبل مؤتمرات الشباب كان هناك فجوة بين المواطنين والدولة حتى تم إقناع الشباب بالمشاركة بطريقة دائمة وفعالة.

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