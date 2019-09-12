بعد ضبطه بـ الحشيش.. الجزار داخل أسوار السجن

لم يكتف إبراهيم الجزار بارتكاب وقائع جرائم القتل والمشاجرات وإطلاق الأعيرة النارية، بل سلك طريق الإتجار في المواد المخدرة وتوزيعها إلى عُملائه من المتعاطين والحشاشين.





الجزار ذاع صيته بمنطقة وسط البلد بمدينة بنها وأطرافها للإتجار في مخدر الحشيش، حتى تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائه، ليستكمل حياته داخل أسوار السجن ويعاقب على جرائمه.





وتلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول بنها من ضبط إبراهيم ط م وشهرته " إبراهيم الجزار " عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضايا (قتل – مخدرات – إطلاق أعيرة نارية) آخرهم القضية رقم 11732 لسنة 2014 م جنايات قسم أول بنها - مخدرات.



