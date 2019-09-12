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أخبار العالم

دفن الرئيس الإندونيسي الأسبق يوسف حبيبي في جنازة رسمية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:14 ص
صدى البلد
أ ش أ
دُفن الرئيس الإندونيسي الأسبق بحر الدين يوسف حبيبي، اليوم الخميس، في جنازة رسمية كان في مقدمتها رئيس البلاد جوكو ويدودو.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن آلاف المشيعين اصطفوا بالشوارع لمشاهدة موكب تشييع الرئيس الأسبق أثناء توجهه لمقبرة "أبطال كاليباتا" العسكرية بالعاصمة جاكرتا.

يذكر أن يوسف حبيبي -الرئيس الثالث للبلاد- توفي أمس الأربعاء عن عمر 83 عامًا بمستشفى عسكري بالعاصمة حيث كان يتلقى العلاج من مشاكل بالقلب منذ بداية الشهر الجاري، وتولى حبيبي السلطة في مايو 1998 -عقب الإطاحة بسوهارتو- وانتهت ولايته في أكتوبر من العام التالي.

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