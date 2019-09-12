ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع مزارع سقط من أعلى نخلة في سوهاج

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:46 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
خالد رياض
صعد مزارع نخلة بأرضه بغرض تقليمها إلا أن قدمه انزلقت من فوقها ولقي مصرعه في الحال، بعد أن أصيب بكسر في الجمجمة، وتم نقل الجثة لمستشفى سوهاج الجامعي.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا قد تلقى إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "علي. م. ا" ٣٥ عاما مزارع ويقيم دائرة مركز طهطا "جثة هامدة"، وبسؤال شقيقه "رشاد. م. ا" ٢٢ عاما معاون تمريض ويقيم بذات الناحية قرر بأنه خلال قيام شقيقه لصعود شجرة نخيل لتقليمها بأرض زراعية انزلقت قدمه وسقط أرضًا مما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بوجود كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحدث في سوهاج.. مصرع طفلة سقطت من الطابق الثاني بمنزلها بالعسيرات

مصرع حداد سقط داخل بئر مصعد من السابع بعقار تحت الإنشاء بسوهاج

مصرع مبيض محارة سقط من الطابق الثامن بعقار تحت الإنشاء بسوهاج

تصفية الخلافات داخل قاعة الفرح بالغربية تتسبب في مقتل شاب في حفل زفاف طعنا بـ خنجر.. ومصرع موظف تحت عجلات سيارة إحدى الجامعات الخاصة في بني سويف

مصرع نجار مسلح سقط من الطابق الرابع أثناء عمله بسوهاج

ترشيحاتنا

طليق الراحلة غنوة: ياسين لم يتأثر بوفاة والدته كثيرًا

ايهاب جلال الأقرب.. سيف زاهر يعلن موعد الإعلان الرسمي لمدرب المنتخب

ما حكم من زنى بامرأة ثم تزوجها ؟ الإفتاء تجيب ..فيديو

اسأل المفتي.. حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه

ملعب السوبر المصري يشعل أزمة بين اتحاد الكرة ومرتضى منصور

نيللى كريم تهنئ هنا الزاهد وأحمد فهمى بمناسبة زفافهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصميمه فستان هنا الزاهد.. شاهد أشهر تصميمات سامو هجرس .. صور

بـ فستان أنيق.. زوجة ماجد المصري تتألق في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

بعد حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى الأسطوري .. 20 إطلالة ساحرة للنجمة الشابة