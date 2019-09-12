مصرع مزارع سقط من أعلى نخلة في سوهاج

صعد مزارع نخلة بأرضه بغرض تقليمها إلا أن قدمه انزلقت من فوقها ولقي مصرعه في الحال، بعد أن أصيب بكسر في الجمجمة، وتم نقل الجثة لمستشفى سوهاج الجامعي.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا قد تلقى إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "علي. م. ا" ٣٥ عاما مزارع ويقيم دائرة مركز طهطا "جثة هامدة"، وبسؤال شقيقه "رشاد. م. ا" ٢٢ عاما معاون تمريض ويقيم بذات الناحية قرر بأنه خلال قيام شقيقه لصعود شجرة نخيل لتقليمها بأرض زراعية انزلقت قدمه وسقط أرضًا مما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



حرر محضر بالواقعة، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بوجود كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.





