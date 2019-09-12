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مدير عام إذاعة الأغاني: بليغ حمدي أحد أعمدة الموسيقى العربية ولن ننسى ذكرى وفاته.. فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:02 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد شريف عباس، مدير عام إذاعة الأغاني أنه منذ نشأة إذاعة الأغاني منذ 20 عامًا وقد تم وضع أهمية لكل ما أثرى المكتبة الغنائية من كل نجوم الغناء سواء شعراء أو فنانين.

وأضاف مدير عام إذاعة الأغاني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الورد عبر فضائية ten أن الهدف الرئيسي وراء إنشاء إذاعة الأغاني هو ان لا ننسى أحد من رموز الغناء وكان على رأسهم بليغ حمدي الذي يعد عاموداً أساسياً من أعمدة الموسيقى العربية ولن ننساه في ذكرى وفاته.

وتابع مدير عام إذاعة الأغاني أن اليوم ذكرى وفاة الموسيقار بليغ حمدي وسوف نحيه ذكراه وسوف نختار من مكتبته الغنائية ما يقرب من 400 أغنية مشيرًا إلى أن بليغ حمدي لديه رصيد كبير وكل نجوم الغناء في عصره تسابقوا للحصول على ألحانه.

وأشار مدير عام إذاعة الأغاني إلى أن بليغ حمدي صنع لوردة شعبية كبيرة فاقت الجيل التى كانت تتنافس فيه ووصلت إلى القمة مع بليغ حمدي ووصلت إلى شعبية أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

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