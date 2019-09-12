استجابة للأهالي.. إزالة التعديات على المساحات الخضراء بدمياط الجديدة

تعددت شكوى سكان مدينة دمياط الجديدة من انتشار الباعة الجائلين والإشغالات التى انتشرت على الأرصفة والمسطحات الخضراء، مطالبين الاجهزة المعنية بإزالة جميع أوجه الإشغالات.



حيث انتشر الباعة الجائلين بالشوارع الرئيسية بالمدينة واستولوا على الأرصفة والمساحات الخضراء بين العمارات، وقاموا بعرض بضائعهم مما أدى الى استياء سكان المدينة.



وقامت شرطة المرافق بدمياط برئاسة العميد محمد هيكل مدير شرطة المرافق بدمياط بالتنسيق مع المحاسب عبدالحميد السنباطى نائب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع المدينة وتعد هى الحملة الأكبر التى تم شنها لإزالة جميع أوجه التعديات والإشغالات.



شارك فى الحملة، شرطة المرافق وادارة التنمية بجهاز التعمير بدمياط الجديدة، وتم إزالة كل أشكال الإشغالات والتعديات على الأرصفة والمشايات والمسطحات الخضراء، وتمت مصادرة المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

